Wim Peumans schreef al meerdere boeken over LGBTQ+-moslims. — © Boumediene Belbachir

Riemst/Hasselt

Een afgelast evenement voor LGBTQ+-moslims in de Antwerpse Roma blijft de gemoederen verhitten. “Ik nam vorig jaar zelf deel aan een queer-iftar, toen was er niets aan de hand”, reageert antropoloog Wim Peumans, die zich verdiepte in LGBTQ+ zijn binnen de moslimgemeenschap.