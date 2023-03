Twee Club Brugge-fans die Guido (65) voor dood achterlieten, tekenen beroep aan tegen straf

Twee Club Brugge-fans die veroordeeld zijn voor hun rol in het zinloos geweld op Guido De Pauw (65) op een snelwegparking, tekenen beroep aan tegen het vonnis. Dat bevestigt het Oost-Vlaams parket. De Cityfan werd daar voor dood achtergelaten, nadat een ruzie over een sjaal uit de hand liep.

Manchester Cityfan Guido De Pauw (65) uit Ninove moest in 2021 voor zijn leven vechten na zwaar geweld op een parking in Drongen. De confrontatie kwam er nadat Club Brugge zijn match in de Champions League had verloren. Daar liep een discussie tussen de fans volledig uit de hand.

De vijf mannen waren die avond onder invloed van cocaïne en alcohol. Eén Clubfan pakte De Pauw zijn sjaal af en weigerde die terug te geven. Daarop kwam een andere tussen en kreeg de Cityfan een slag. De Cityfan belandde met zijn achterhoofd op de grond. De Clubfans sloegen op de vlucht.

Hof van beroep

S.L. uit Aarschot en Y.S. uit Wetteren werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel voor enerzijds diefstal met geweld en anderzijds slagen en verwondingen. Ze kregen een hele reeks voorwaarden opgelegd waaraan ze moeten voldoen. De drie anderen uit het Leuvense kregen een werkstraf voor schuldig verzuim.

Maar zowel S.L. als Y.S. tekenen beroep aan tegen de straf. Het hof van beroep zal de zaak nogmaals behandelen. De familie van De Pauw berust in de nieuwe wending. “Zij focussen op het herstel van Guido”, zegt hun advocaat Thomas Gillis. “Met één fan onderhandelen we nog over een schikking.”