Man met rijbewijs van halve eeuw oud aan de kant gezet bij controle in Munsterbilzen

Bilzen

Op de Taunusweg in Munsterbilzen heeft de politie woensdagvoormiddag een verkeersactie gehouden. Er werd een man aan de kant gezet die een rijbewijs van bijna 50 jaar oud bij had. Hij kreeg een proces-verbaal van waarschuwing.

Een vrachtwagenbestuurder wiens medische schifting was verlopen, mocht niet verder rijden. Andere processen-verbaal die werden opgesteld waren het niet bij hebben van een geldig rijbewijs en het bij hebben van een rijbewijs dat was opgegeven als gestolen of verloren.

Er werd nog een 20-tal onmiddellijke inningen opgesteld voor vooral gebruik van gsm aan het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel. mm