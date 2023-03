OPROEP. Beviel jij noodgedwongen thuis of op een andere ongewone plek?

Radiopresentatrice Jolien Roets en dj Hakim Chatar zijn voor de tweede keer ouders geworden. Dochter Mina Lamia werd geboren op 14 maart 2023, zo maakte het koppel woensdag bekend. “Op nog geen drie uur tijd, en dus heel onverwacht in ons eigen bed thuis”, klinkt het op Instagram.

Kwam jouw kindje ook noodgedwongen thuis of op een andere ongewone plek ter wereld en wil je daar graag over vertellen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.