Geen tussenkomst van derden bij dood van bejaard koppel in Beveren

In het onderzoek naar de lichamen van een bejaard koppel die maandag gevonden werden in het Oost-Vlaamse Beveren, zijn er geen aanwijzingen van tussenkomst van derden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De lichamen werden maandag aangetroffen in een woning in de Luitenant Van Eepoelstraat in Beveren. Voor werken in de straat werd een parkeerverbod uitgeschreven, maar na een tiental dagen stond er nog altijd een wagen geparkeerd. Het ging om de auto van een bejaard koppel dat in de straat woonde. Het koppel leefde een teruggetrokken bestaan maar het is niet bekend wanneer ze juist om het leven kwamen. Uit verder onderzoek bleek dat het om natuurlijke overlijdens ging, waarbij de man eerst zou overleden zijn en daarna zijn hulpbehoevende vrouw.