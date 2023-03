Jolien Roets en Hakim Chatar verwelkomen dochtertje: “Heel onverwacht in ons eigen bed thuis”

Ten huize Jolien Roets (37) en Hakim Chatar (33) is een dochtertje geboren. En dat mag u heel letterlijk nemen. De radiopresentatrice beviel in haar eigen bed. “Deze diva heeft haar spectaculaire entree zeker niet gemist.”

Mina Lamia Chatar. Zo heet het dochtertje van Q-music-stem Jolien Roets en de Lommelse dj Hakim Chatar dat op 14 maart 2023 ter wereld kwam. Dat het geen gewone bevalling was, maakt het koppel zelf bekend via hun sociale media. “De belangrijkste mensen laten altijd op zich wachten. En deze diva heeft haar spectaculaire entree zeker niet gemist! Geboren op nog geen drie uur tijd en dus héél onverwacht in ons eigen bed thuis. Ze is duidelijk born ready om broer Idris Mehdi’s en ons leven helemaal op stelten te zetten.”

