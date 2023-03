Remco Evenepoel blaakt van zelfvertrouwen na ritzege in Ronde van Catalonië: “Het enige jammere is de trui waarin ik over de streep kwam”

“Goed voor mijn moraal om in een sprint te winnen. De koninginnenrit van de Ronde van Catalonië winnen is niet niks. Maandag had ik volgens mij ook kunnen winnen als ik iets dichter op zijn wiel zat”, sprak Evenepoel na zijn ritzege.

Onze landgenoot hoopt nu op meer en wil ook de eindzege in de Ronde van Catalonië binnenhalen. “Ons eerste doel is geslaagd. Dit is echt heel goed voor ons zelfvertrouwen richting Giro. Mijn ploegmaats hebben berenwerk verricht. Nu gaan we proberen om de eindzege binnen te halen. De rit van vrijdag zal beslissend zijn voor de eindstrijd, denk ik. Gelukkig ligt de klim in die rit mij. Roglic en ik staan in dezelfde tijd dus we zullen zien wie het haalt. Vandaag had ik al snel het gevoel dat er niet veel meer op zat bij hem. Het waren drie redelijk intensieve dagen dus nu is het zaak om wat te recupereren. Morgen verwachten we een sprint.”

“Ik voelde mij fantastisch vandaag. Ik had echt goede benen”, reageerde Evenepoel dan weer voor de televisiecamera’s. “Ik had veel vertrouwen in mijn ploegmaats en ze beschaamden dat niet. We hebben getoond dat we een sterk team hebben en dat we allemaal in goede vorm verkeren. Morgen gaan we zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Het enige jammere vandaag is dat ik de jongerentrui aanhad. Ik wil zo graag een juichfoto in mijn regenboogtrui.”

Ook een andere landgenoot reed opnieuw een goede uitslag. Voor de tweede dag op een rij eindigde Cian Uijtdebroeks (20) in de top tien. In de tweede rit reed hij als tiende over de streep, in de derde rit deed hij nog twee plaatsen beter. “Ik hoop dat ik dit kan vasthouden, dat zou heel mooi zijn. Het zou voelen als een overwinning. Ik amuseer mij hier. We zien wel wat de toekomst geeft. Door de duels tussen Roglic en Evenepoel lijkt het wel alsof we hier naar de Tour de France zitten te kijken.”