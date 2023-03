Drie Roemeense dieven op heterdaad betrapt aan containerpark in Diepenbeek

Diepenbeek

Drie Roemeense mannen zijn dinsdagavond op heterdaad betrapt bij een diefstal in het containerpark van Diepenbeek. Bij de politie was rond 20.15 uur een melding binnengekomen van een verdacht voertuig in de buurt van het park. Toen de politie de Mercedes bestelwagen ging controleren bleek die al behoorlijk te zijn volgeladen met elektro toestellen. Drie mannen - die onder de draad van het park waren gekropen - konden in de boeien worden geslagen. De drie - 29, 35 en 40 jaar - hebben geen vaste verblijfplaats in België. Ze werden gedagvaard via snelrecht en zullen het binnenkort bij de rechter mogen gaan uitleggen. mm