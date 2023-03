Nolan Martens (Jong Genk) mist rest van het seizoen met enkelbreuk

Na Jay- Dee Geusens (21) moet ook Nolan Martens (18) van Jong Genk een kruis maken over zijn seizoen.

De rechtervleugelverdediger raakte maandag geblesseerd op training. Onderzoek wees uit dat Martens een breuk in de enkel opliep. De resterende zes speeldagen van de play-offs van de Challenger Pro League komt hij niet meer in actie. De energieke verdediger kwam dit zestien 16 wedstrijden in actie, waarvan 13 als bassispeler.