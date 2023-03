Vlaamse CO2-emissie 9,5 procent lager dan in 2005

De uitstoot van CO2 lag in 2021 in Vlaanderen 9,5 procent lager dan in 2005. Dat blijkt uit een nieuwe broeikasgasinventaris van minister van Omgeving Zuhal Demir. Volgens het Vlaamse klimaatplan moet de uitstoot 40 procent lager liggen in 2030.

In twee sectoren steeg de CO2-uitstoot tegenover 2005: de industrie (+13 procent) en de landbouw (+8 procent). In drie andere sectoren was sprake van een reductie: transport (-10 procent), afvalverwerking (-28 procent) en gebouwen (-20 procent). De sectoren die onder het emissiehandelssysteem vallen, zoals de grote bedrijven, tellen niet mee in de becijfering per land of per regio.

Om in 2030 tot een reductie van 40 procent te komen, zal nog een grote inspanning nodig zijn. Demir wijst er wel op dat er in november 2021 een nieuw pakket aan maatregelen werd goedgekeurd, waarvan het grootste effect zich nog moet tonen.

Op basis van de nieuwste cijfers, zal de Vlaamse regering de komende maanden het Energie- en Klimaatplan actualiseren. Dat wordt vervolgens opgenomen in het Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat aan Europa wordt voorgelegd.