Britse Lagerhuis keurt akkoord goed over nieuwe brexitregels voor Noord-Ierland

Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de herziening van het Noord-Ierse protocol. De parlementsleden keurden woensdag met een duidelijke meerderheid een mechanisme goed dat het regionale parlement van Noord-Ierland zeggenschap geeft over de toepassing van nieuwe EU-regels in het Britse landsdeel.

Het ‘Windsor Framework’, dat eind februari door premier Rishi Sunak en EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen werd afgeklopt, moet de jarenlange strijd over de brexitregels voor Noord-Ierland beslechten. Het feit dat Sunak kon standhouden tegen de het verzet in zijn eigen Conservatieve Partij en dat van de Noord-Ierse protestantse partij DUP wordt beschouwd als een belangrijk succes. Onder meer zijn partijgenoten en ex-premiers Boris Johnson en Liz Truss keerden zich tegen hem.

De bestaande overeenkomst, het Noord-Ierse protocol, veroorzaakte controverse omdat het een douanegrens tussen het VK en de EU in de Ierse Zee creëerde. Dat was bedoeld om grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland te vermijden om een opflakkering van oude conflicten in het gebied te voorkomen. Maar de regeling bracht moeilijkheden met zich mee, bijvoorbeeld bij het versturen van pakjes of het vervoeren van huisdieren. Sommige protestanten voelden zich ook afgesneden van het VK.