Federale regering lanceert projectoproep om dakloze jongvolwassen woning te bieden

De oproep is gericht op 25 OCMW’s in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De federale regering maakt tien miljoen euro vrij waarmee de deelnemende OCMW’s 50 tot 60 woningen kunnen kopen of beperkt renoveren, of waarmee ze gronden kunnen aankopen voor duurzame modulaire woningen, zegt minister Lalieux.

Voor de oproep gaan de ministers uit van het Housing First principe. Dat dit principe werkt, toont volgens minister Gennez praktijkervaring aan in Finland, waar het aantal daklozen is gehalveerd sinds de invoering van dergelijke projecten. “Het haalt mensen van de straat en elke geïnvesteerde euro bespaart 2,5 euro aan politie-, opvang- en ziekenhuiskosten. Een eigen dak boven het hoofd is de eerste stap om het leven terug in handen te nemen. Daarna volgt de rest. Samen met de begeleiding die ze krijgen, kunnen de jongeren beginnen te bouwen aan een betere toekomst”, aldus nog minister Gennez.