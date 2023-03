Braziliaanse politie rolt bende op die plannen had om politici te vermoorden

De politie heeft in totaal 24 huiszoekingen verricht, in verschillende delen van het land. Er werden elf aanhoudingsbevelen uitgeschreven en nog eens negen verdachten zijn gearresteerd.

De verdachten hebben banden met ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC), een groot crimineel netwerk dat de drugshandel in Latijns-Amerika domineert.

Hun bekendste doelwit is Sergio Moro, die minister van Justitie was onder de rechts-populistische president Jair Bolsonaro. In 2019 zou hij de opdracht hebben gegeven om de historische leider van PCC, Marcos Willian Herbas, samen met 21 andere leden van de organisatie over te brengen naar een zwaarbeveiligde gevangenis.

De bende had ook een senator en een procureur op de lijst met doelwitten geplaatst, zo bevestigt Flavio Dino, de huidige minister van Justitie. Mogelijk zouden de moordaanslagen op hetzelfde moment in vijf verschillende Braziliaanse deelstaten worden uitgevoerd.