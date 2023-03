Remco Evenepoel heeft felbegeerde ritzege in Ronde van Catalonië beet, dit keer sprint de wereldkampioen sneller dan Primoz Roglic

Remco Evenepoel heeft de derde rit Ronde van Catalonië gewonnen. Onze landgenoot plaatste zijn beslissende aanval op iets minder dan vijf kilometer van de streep, op de slotklim La Molina. Alleen Primoz Roglic kon onze landgenoot volgen, maar dit keer was het de Belg die aan de meet de snelste was. Na een tweede en een derde plaats heeft Evenepoel zo toch zijn felbegeerde ritzege beet.

Een kopgroep met onder meer onze landgenoot Maxim Van Gils, olympisch kampioen Richard Carapaz en Guillaume Martin koos voor het ruime sop in de derde rit van de Ronde van Catalonië. Ze kregen het gezelschap van nog vier medevluchters. Onderweg liep de voorsprong van de kopgroep gestaag op, waardoor Guillaume Martin op een gegeven moment virtueel in de leiderstrui reed.

Maar het was vooral jonge Belg Van Gils die voorin indruk maakte. Hij bleef uiteindelijk als laatste vroege vluchter over, maar werd op acht kilometer van de streep alsnog ingerekend door Evenepoel en co. De wereldkampioen had vooraf gezegd dat deze rit de eerste echte test zou zijn voor zijn klimtrein en liet zijn manschappen dan ook al vroeg in de etappe werken. Op de slotklim La Molina raapten ze de vroege vluchters een voor een op. Op iets minder dan vijf kilometer van de streep plaatste Evenepoel dan zijn aanval. Roglic reageerde en sprong naar het wiel van de Belg.

Met twee reden ze weg en gingen ze sprinten om de zege. Dit keer was het Evenepoel die de snelste was. Zo heeft hij zijn felbegeerde ritzege in deze Ronde van Catalonië beet. In de eerste rit legde Roglic hem er nog nipt op in een sprint bergop en in de tweede rit waren Ciccone en opnieuw Roglic net iets sneller aan de streep.