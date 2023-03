Dief steelt twee whiskyflessen ter waarde van 8.000 euro bij drankenhandel in Zolder

In Drankenshop Broekmans in Zolder heeft een dief onlangs twee flessen whisky van het merk ‘Pappy Van Winkle’s’ gestolen. Samen zijn de flessen liefst 8.000 euro waard.

De eigenaars van de winkel, die gespecialiseerd is in alle soorten dranken, ontdekten de diefstal toen ze een nieuwe bestelling wilden opmaken en de flessen niet meer in de rek stonden. “Toen we de camerabeelden bekeken, zagen we dat er een man op 7 maart de flessen in zijn jas heeft gestoken en zonder te betalen naar buiten is gelopen. De flessen lagen op liefst 2,60 meter hoogte in een winkelrek”, klinkt het. De eigenaars hebben op Facebook een oproep gedaan aan de dief om het misverstand recht te zetten en hebben ook gevraagd om hen te informeren als iemand meer informatie heeft.

De flessen hebben volgens de eigenaars een winkelwaarde van liefst 8.000 euro. Het gaat om flessen van 15 en 20 jaar oud van Pappy Van Winkle’s, een whiskymerk uit de Amerikaanse staat Kentucky. ‘Pappy Van Winkle’s Family Reserve’is een van de beste bourbon whisky’s ter wereld, en zeer zeldzaam omdat er maar weinig flessen van geproduceerd worden. Dat maakt de whisky heel gegeerd en heel duur.

De dief werd vastgelegd op camerabeelden. — © rr

© rr

Collega’s waarschuwen

De eigenaars van de drankenhandel hebben intussen ook telefoon gekregen van collega’s uit Wommelgem en Kortrijk, waar ze ook al bekend zijn met de dieven. Ze willen daarom andere winkeluitbaters waarschuwen. “Dit is echt triest. We proberen altijd het beste te bieden aan onze klanten en dan gebeurt zoiets. Het is te hopen dat de dader zijn fout inziet en de flessen terugbrengt.”

“Het gaat volgens ons om professionele dieven. Ze hebben bij ons in de winkel contant betaald en ook hun voertuig stond niet op onze parking. Waarschijnlijk gaan we het geld nooit meer terugzien, maar dit moet stoppen.” De lokale politie van Heusden-Zolder werd verwittigd. Ze zijn een onderzoek opgestart en gaan de camerabeelden analyseren. Voorlopig is er nog geen spoor van de dief. (zb)

© rr