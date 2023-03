Zijn moppen van juryleden spontaan of niet? Jelle De Beule onthult mediageheim van ‘De slimste mens’

Het is een vraag die de makers van De slimste mens wel vaker op hun bord krijgen: worden de grapjes van de juryleden op voorhand uitgeschreven of niet? Jelle De Beule, de media-insider van de week in de podcast Achter de schermen, ontrafelde het mysterie. “Er worden voor jou een aantal moppen geschreven en je kiest daaruit wat je gebruikt”, vertelde hij. “Maar in het beste geval begin je te improviseren en heb je interactie met de kandidaten.”