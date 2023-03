Politie-inspecteurs ademen heroïne in tijdens tumultueuze arrestatie

Acht dagen werkonbekwaam. Dat was het verdict voor twee politieagenten van zone Beringen/Ham/Tessenderlo nadat ze heroïne inademden tijdens een arrestatie. Dat gebeurde toen een Beringenaar een zakje met het spul deels in zijn mond had en de agenten het inslikken probeerden te verhinderen.

Op 23 januari dit jaar speelden de feiten zich af. De arrestatie van een 56-jarige Beringenaar en veelvuldig drugsgebruiker liep uit de hand. Ook zijn 36-jarige zoon kwam er zich mee moeien. Daarbij deelde de dertiger enkele vuistslagen uit. “Per ongeluk gebeurd”, probeerde de betichte. Hij zou niet bewust uitgehaald hebben, maar een agent tijdens duw-en-trekwerk ongewild geraakt hebben. Een getuige sprak dit volledig tegen. Tijdens de arrestatie probeerde de vader de op hem aangetroffen heroïne in te slikken. Deels zat het zakje drugs in zijn mond terwijl de agenten het probeerden eruit te trekken. Daarop gooide de dader zijn hoofd naar achter. De zak scheurde waarna de agenten de vrijgekomen heroïne over zich heen kregen en inademden. Ze waren acht dagen werkonbekwaam. De rechtbank had het over zeer ernstige en maatschappelijk onaanvaardbare feiten. “Er was geen respect voor de ordehandhaving.” Bij de bepaling van de strafmaat hield de rechter ook rekening met het lijvige strafblad met meerdere correctionele veroordelingen van de daders. De zoon kreeg 30 maanden cel en 1.600 euro boete. Voor de vader had de rechter 2 jaar cel en 800 euro boete in petto. Aan de twee agenten is elk een schadevergoeding van 700 euro toegekend.