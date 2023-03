Dat had erger kunnen aflopen: Mozzato schuift onderuit in kopgroep, gelukkig neemt hij niemand mee in zijn val in Brugge-De Panne

Op 45 kilometer van de streep in De Panne even opschudding in de kopgroep. De Italiaan Luca Mozzato tikte plotsklaps het achterwiel van Bert Van Lerberghe aan, waarna de man van Arkéa-Samsic onderuit ging op het gladde wegdek. De andere renners rond en achter hem konden nog net op tijd ingrijpen om een valpartij te ontlopen. Gelukkig, want met een spoorweg vlak naast de weg had dit zomaar erger kunnen aflopen.