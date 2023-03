Vijf van negen Vlaamse ministers geven verstek in parlement: “promoreisjes” of wel degelijk buitenlandse werkbezoeken?

Vijf van de negen ministers in de Vlaamse regering zullen er vandaag niet zijn in de plenaire zitting. Ze zijn allemaal op dienstreis. Vlaams Belang bestempelt die als “promoreisjes” en boycot daarom de zitting. De regering benadrukt dat het om toeval gaat. “Die reizen zijn belangrijk voor de Vlaamse economie en doen de ministers echt niet voor hun plezier.” Wij lijsten even op waar de ministers heen zijn.

Jan Jambon: Bilbao

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is voor één dag naar Bilbao getrokken. Daar komt de LREG bijeen, een organisatie voor regionale regeringen in Europa. Jambon zal er hoge vertegenwoordigers treffen van Baskenland, de Finse Aland-eilanden, Azoren, Catalonië, Corsica, Balearen, Madeira en Valencia. Niet onbelangrijk, benadrukt zijn kabinet, want in 2024 is België aan de beurt voor het voorzitterschap van de Europese Unie. “En het is de bedoeling dat we dan ook aandacht hebben voor de regionale bevoegdheden in Europa.”

LEES OOK. Net de ene crisis beslecht en de Vlaamse regering heeft meteen nóg een bom te ontmijnen

Lydia Peeters en Zuhal Demir: New York

De Verenigde Naties houden voor het eerst een waterconferentie, in hun hoofdkwartier in New York. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en haar collega van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zullen daar de Vlaamse Blue Deal voorstellen. Die moet ervoor zorgen dat Vlaanderen beter gewapend is tegen lange periodes van droogtes, door bijvoorbeeld natte natuur bij te creëren, te ontharden, meer regenwater op te vangen en ga zo maar door.

In de marge zullen Demir en Peeters ook buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders spreken.

Matthias Diependaele: Kaapstad, Johannesburg en Pretoria

Diependaele moet op zijn beurt dan weer mee met de koninklijke missie in Zuid-Afrika, net als minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en zijn Brusselse collega Rudi Vervoort (PS). Je zou kunnen denken dat Jambon als Vlaams-nationalist geen goesting heeft om met het koningskoppel mee te reizen en het dan maar doorschoof naar Diependaele, maar de realiteit is veel pragmatischer. Jambon vroeg of Diependaele niet in zijn plaats wilde gaan een paar dagen voor het stikstofakkoord er kwam. Vertrekken naar het buitenland met een regering die uiteen aan het vallen was, zou politieke zelfmoord zijn. Nadien is beslist dat Jambon geen verre en lange reizen zou maken.

Diependaele wijst erop dat Zuid-Afrika een belangrijke handelspartner is voor Vlaanderen, 5 procent van onze export stroomt daarheen. Vier dagen lang zal hij met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de universiteiten Kaapstad, Johannesburg en Pretoria aandoen voor verschillende ontmoetingen. Het optreden van het Belgisch-Zuid-Afrikaans Jazzkwartet zal hij er moeten bijpakken.

Benjamin Dalle: Silicon Valley

En op hetzelfde moment is ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) op bezoek in Silicon Valley, om de game-industrie daar te bezoeken. Hij doet er de Game Developers Conference aan, waar elk jaar de absolute top van de industrie verzamelen.

Op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) hebben ze het over een toevallige samenloop van omstandigheden. “Je kunt toch moeilijk zeggen dat de Vlaamse ministers niet beschikbaar zijn voor het parlement? Die werkreizen zijn belangrijk voor Vlaanderen en haar open economie.”

Dat de oppositie nu zo storm loopt tegen de eenmalige afwezigheid van de ministers, valt elders binnen de Vlaamse regering maar op een koude steen. “Vorige week waren alle negen ministers aanwezig en het was toen nog onvoldoende om een debat over stikstof te houden”, zegt een regeringsbron.

De andere ministers zijn wel aanwezig. Dus aan CD&V’ers Hilde Crevits en Jo Brouns, Open VLD’er Bart Somers en N-VA’er Ben Weyts kunnen de parlementsleden wel hun vragen voorleggen.