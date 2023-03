Sportplein Alverberg helemaal vernieuwd

Hasselt

Het kunstgras sportpleintje aan de Alverberg in de Heilig-Hartwijk is na renovatiewerken weer helemaal klaar om op te ravotten. “Het is niet enkel een bijzonder groot en publiek toegankelijk terreintje van 28 bij 40 meter, je kan er ook nog eens verschillende sportdisciplines beoefenen, zoals voetbal, handbal en basketbal”, zegt sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+).