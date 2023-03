Sint-Elisabeth viert weer carnaval in straten van Wijchmaal

De stoet is traditioneel een groot feest voor de zorggebruikers en hun begeleiders. En het wordt mogelijk gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers en bevriende carnavalsverenigingen. “Het was niet evident om na de coronaperiode terug op te starten”, stelde Erwin Pellens, communicatiemedewerker bij het begeleidingscentrum. “Heel wat carnavalsgroepen waren ondertussen gestopt, hadden hun wagens verkocht en dus moesten we opzoek naar andere verenigingen die ons konden helpen. En dat is goed gelukt want uiteindelijk staan we met achttien wagens aan de start.” Met een 150-tal zorggebruikers werd een mooie stoet gevormd die werd gesmaakt door de toeschouwers langs de hoofdstraten in Wijchmaal. Prins Simon en prinses Annick van de volwassenwerking, en het jeugdprinsenpaar Yennis en Keysha mogen alvast fier zijn.