Leandro Trossard staat als “ancien” klaar voor de nieuwe groep: “Het zit in mijn bloed om de jonge spelers te coachen”

Vrijdag breekt er definitief een nieuw hoofdstuk aan in het verhaal van de Rode Duivels. Leandro Trossard ziet na de eerste stevige training al meteen een groot verschil: “De tactiek van Tedesco is de grootste aanpassing.” Ook de keuze voor Kevin De Bruyne als nieuwe kapitein wordt gesmaakt. “Elke jonge speler kijkt naar hem op, dat is alleen maar goed als kapitein.”

Leandro Trossard is dé duivel in topvorm. Bij Arsenal scheert hij hoge toppen en loodst hij de ploeg mee naar een eerste Premier League-titel sinds 2004. Door zijn prestaties heeft de Limburger ook een nieuwe status verworven, maar dat verbaast hem niet. “Mijn prestaties worden nu uitvergroot omdat ik bij een topclub als Arsenal speel, maar ik heb me op dezelfde manier bij Brighton getoond.”

Zowel bij de nationale ploeg als in zijn clubcarrière is er een nieuw hoofdstuk begonnen. “De tactiek van Tedesco is de grootste aanpassing. Hij wil vooral veel druk zetten en kansen creëren. Vrijdag wil de ploeg er staan en willen we laten zien dat we kunnen concurreren met andere toplanden.” Als één van de anciens van de groep zal hij ook de jonge spelers op sleeptouw nemen. “Het zit in mijn bloed om de jonge mannen op het veld te coachen.”

In de EK-kwalificatiematch tegen Zweden zal Kevin De Bruyne de aanvoerdersband aantrekken, een logische keuze volgens Trossard. “Kevin heeft veel ervaring en kent iedereen goed. Er zijn veel jonge spelers die naar hem opkijken en dat is alleen maar goed als kapitein.”

Debutant Roméo Lavia: “De enige door wie ik me druk laat opleggen, is mezelf”

Roméo Lavia was het witte konijn in de hoed van bondscoach Domenico Tedesco. Welke duivel heeft hem onder zijn hoede genomen? “Lukaku heeft me goed opgevangen in deze groep. Ik voel geen druk. De enige door wie ik me druk laat opleggen, is mezelf.” De nieuwe kapitein is voor de 19-jarige debutant ook geen onbekende. “De Bruyne is een natuurlijke leider. Ik kan het weten want ik speelde met hem bij Manchester City. Dus een goede keuze om hem aanvoerder te maken. Ik heb veel respect voor hem. Hij heeft me goed opgevangen toen ik in de A-kern kwam. We hebben een zeer goede relatie, op en naast het veld.”

Lavia zou als debutant naar goede gewoonte ook een liedje moeten zingen. Daar wil het toptalent liever niet aandenken. “Ik weet nog niet welk liedje ik als welkom zal zingen. Ik hoop dat ze het vergeten.”