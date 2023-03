Politie betrapt twee bestuurders die onder invloed van cocaïne naar het werk rijden

Rond 8 uur liep woensdag een eerste bestuurder tegen de lamp in Grote-Spouwen. De 40-jarige man testte positief op cocaïne. Vorig jaar werd hij in één week tijd ook al twee keer betrapt op rijden onder invloed. Nadat hij een speekselanalyse kreeg, moest hij zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. Hij mag het later gaan uitleggen bij de politierechter.

Even later werd op de Riemsterweg in Spouwen een 46-jarige vrouw uit Riemst gecontroleerd. Ook zij legde een positieve speekseltest af voor cocaïne en mocht haar rijbewijs meteen afgeven voor 15 dagen. In 2022 werd haar rijbewijs al eens ingetrokken omdat ze onder invloed van alcohol en drugs reed. Ook de vrouw moet zich nog verantwoorden voor de rechtbank. siol