Giraf geboren in Pairi Daiza: “Gezond jong van 70 kilo en bijna 150 centimeter”

In Pairi Daiza is woensdagnacht omstreek 4.09 uur een giraf geboren. Dat maakt het dierenpark bekend in een persbericht. Het dier weegt ongeveer zeventig kilo en is bijna 150 centimeter groot. Door de blijde geboorte komt de teller van de kwetsbare soort in Pairi Daiza op vijf te staan.

Het jong, waarvan het geslacht nog niet bepaald is, is de nakomeling van Oliver (zes jaar) en Juul (twaalf jaar). Juul werd tijdens de geboorteperiode samengezet met twee andere jonge giraffen Zuri en Polépolé.

“Het is geruststellend voor een vrouwtje om omringd te zijn door haar familie wanneer ze op het punt staat te bevallen”, zegt Tatiana Sgalbiero, hoofd van het verzorgingsteam. “En het is belangrijk dat de groep bij de geboorte aanwezig is, zodat de pasgeborene onmiddellijk wordt geïntegreerd.”

Juul begon rond 2.30 uur met de bevalling en na minder dan twee uur, wat normaal is voor deze soort, verliep de geboorte snel, deelt de zoo mee. Giraffen hebben een draagtijd van vijftien maanden. De babygiraf was in minder dan een uur op de been.

“Juul is een goede moeder. Vanaf de eerste minuten stelde haar gedrag ons gerust”, stelt dierenarts Alice Quievy. “We houden de groep goed in de gaten, want net als in de natuur zijn de eerste dagen van een pasgeborene altijd delicaat. Mama en baby zullen enkele weken warm binnen blijven.”

© Pairi Daiza

© Pairi Daiza

© Pairi Daiza

(tica)