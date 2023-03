Lianne Tan raakt niet voorbij eerste ronde in Zwitserland

Lianne Tan (BWF 37) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Swiss Open badminton (World Tour Super 300) in het Zwitserse Bazel.

De Bilzense verloor in de St. Jakobshalle in twee sets van de Taiwanese Pai Yu Po (BWF 25). Het werd 21-11 en 21-9 na 29 minuten wedstrijd.

Pai speelt in de achtste finales tegen de Japanse Nozomi Okuhara (BWF 15), het achtste reekshoofd, of de Franse qualifier Qi Xuefei (BWF 42).

Het Swiss Open badminton is een van de belangrijkste afspraken in de World Tour en heeft een prijzenpot van 210.000 dollar. Er nemen atleten uit 50 landen deel. Lianne Tan was de enige Belgische vertegenwoordiger.