Fabrizio opent Grieks restaurant in Beringen: “Tijdens de eerste maand doe ik de leveringen zelf”

Fabrizio Tzinaridis, bekend van Temptation Island en The Bachelor, heeft de ondernemingskriebel te pakken: in juni opent hij zijn eigen restaurant ‘The Greek’ in Beringen. Op Instagram verklapt hij dit nieuwe avontuur aan te gaan met zijn oudste broer: “Let’s fucking do this!”.

Naast mediapersoonlijkheid in programma’s zoals Tempation Island en The Bachelor is Houthalenaar Fabrizio Tzinaridis ook een echte ondernemer: hij stampte Fabrizio’s Tattoo Saloon uit de grond, kwam twee jaar geleden met zijn eigen cosmeticalijn Divinty Cosmetics, schoolde zich om tot lifecoach en opent in juni dus ook zijn eigen restaurant. “Samen met mijn oudste broer”, verklapt hij op Instagram. “Hij heeft al vijftien jaar ervaring in de horeca en is net zoals ikzelf een dromer. Alleen heeft hij die dromen nooit durven najagen. Dus kwam ik met het idee om samen een Grieks restaurant te openen.”

Takeaway

Hoewel Fabrizio niet zelf in de potten zal roeren, is het wel de bedoeling dat hij zo vaak mogelijk in de zaak gaat zijn. “Onze Griekse chef heeft al 25 jaar ervaring in de Griekse keuken. Ik ga mijn aandacht verdelen tussen zaal, keuken en takeaway. Tijden de eerste maand wil ik zo veel mogelijk leveringen zelf doen. De opening is gepland voor juni.”