Tadej Pogacar schrapt Dwars door Vlaanderen en vliegt na de E3 Saxo Bank Classic terug naar Monaco

Tadej Pogacar komt vanavond aan in ons land. Toch wordt het dit keer maar een blitzbezoek. Na de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag in Harelbeke trekt hij namelijk opnieuw naar Monaco. De Sloveen komt pas eind volgende week terug voor de verkenning van de Ronde van Vlaanderen.

Dat betekent dat Pogacar géén tweede opeenvolgende Dwars door Vlaanderen rijdt, waarin zijn liefde voor dit soort koersen werd aangewakkerd. Het is dus opnieuw een switch in de planning die de kopman van UAE Team Emirates maakt. Eerder op het seizoen verkoos hij de Ruta del Sol boven de UAE Tour en daarna trok hij naar Parijs-Nice in plaats van Tirreno-Adriatico, waar hij aanvankelijk aangekondigd was.

De E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke is voor de tweevoudige Tourwinnaar een primeur. En een World Tour-koers die nauwer aansluit bij de Ronde van Vlaanderen, ook al worden sommige hellingen, zoals de Hotond of de Stationsberg, volkomen omgekeerd gereden.