Na dramatische penaltymisser in EK-finale en racisme wil Arsenal-ster Bukayo Saka trauma uitwissen tegen Italië

Bukayo Saka is bezig aan een sterk seizoen in de Premier League. — © AFP

Hij miste - voor eigen publiek - de allesbeslissende penalty in de EK-finale 2021, waarna hij in een storm van racistische commentaren terechtkwam. Twee jaar later is Bukayo Saka een vaste waarde in de kern van Engeland en loodst hij Arsenal richting de Premier League-titel. Het rastalent is bezig aan een straffe mentale remonte die hij tegen Italië volledig wil afsluiten.

Hij is nog altijd maar 21 jaar jong, maar Bukayo Saka is hét toonbeeld van mentale weerbaarheid. Zijn weg naar wereldfaam ging niet zonder slag of stoot. Na zijn doorbraak bij Arsenal moest het toptalent omgaan met hoge verwachtingen en racistisch geweld, maar zelfs dat sloeg Saka niet klein.

Bondscoach Gareth Southgate troostte Bukayo Saka na zijn penaltymisser in de EK-finale — © Pool via REUTERS

Penaltytrauma

Het was een ongezien beeld tijdens de EK-finale toen de 19-jarige Saka zich aanbood om naar de penaltystip te gaan. Engeland had al twee keer gemist, dus rustte alle druk op de schouders van de rechtsbuiten. Maar ook zijn strafschop belandde in de handen van de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Het hart van de natie, inclusief de zijne, was gebroken, maar Saka werd het grootste slachtoffer van die verloren finale.

In de onmiddellijke nasleep kreeg hij te maken met wansmakelijke racistische opmerkingen op sociale media, net als Marcus Rashford en Jadon Sancho. Na enkele dagen radiostilte toonde Saka op zijn Instagram al hoe volwassen hij was voor zijn leeftijd. “Ik wist meteen wat voor soort haat ik ging ontvangen, maar die negativiteit zal me niet breken. Laten we de haat verdrijven door lief te zijn voor elkaar. Wij zullen winnen, want liefde wint altijd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Cruciaal in titelstrijd

En of de liefde (voor het spel) wint. De 21-jarige speelt als sinds het begin van zijn carrière voor Arsenal, waar hij de laatste jaren in een recordtempo een plaats in de eerste ploeg wist te bemachtigen. Met zijn aanvallende scherpte en creativiteit scheert hij op dit moment hoge toppen in de Premier League. De acht punten-kloof op Manchester City is voornamelijk de verdienste van Saka. Met 12 doelpunten en 10 assists doet hij ‘The Gunners’ dromen van een eerste titel sinds 2004, daarmee is hij ook de enige Premier League-speler die momenteel in de dubbele cijfers staat.

De Londenaar met Nigeriaanse roots, wiens ouders naar Londen migreerden als economische migranten, wist zich ook in de vaste kern van de Three Lions te spelen. Daar doet hij zijn naam, wat “voegt geluk toe” betekent, alle eer aan. Zo had bondscoach Gareth Southgate op een persconferentie in aanloop naar de interlands lovende woorden voor zijn rechtsbuiten. “Hij geeft een warm gevoel. Saka is een fantastische mens die in het team (Arsenal, red.) is gekomen op een moment dat ze niet goed speelden, en hij blonk meteen uit. En nu gaan ze voor de titel en blinkt hij weer uit.”

© AFP

Familiemens

De jonge snaak kreeg de voetbalkriebels mee van zijn vader. Het tweetal zat dikwijls in de tribune van Newcastle United om Yomi’s, zo heet Saka’s vader, idool te bewonderen: Alan Shearer. Zijn vader speelde dan ook een essentiële rol in de voetbalcarrière van de 21-jarige. “Hij is een enorme inspiratie voor mij. Vanaf dat ik jong was, heeft hij me altijd met beide benen op de grond gehouden.”

Het is ook zijn vader die hem gidst in zijn geloof. “Ik heb van hem een Bijbel gekregen. Ik lees dat voor het slapen, zodat ik meer over God kan leren maar ook zijn boodschappen kan meenemen in mijn leven.” De jonge speler blijft ook veel belang hechten aan familie. “Mijn familie betekent alles voor mij, ook al kan ik minder tijd met hen spenderen. Ze zijn er nog steeds altijd voor mij en ze steunen me door dik en dun.”

David Luiz speelde tussen 2019 en 2021 voor ‘The Gunners’. — © ISOPIX

David Luiz

Wie ook een bijdrage heeft geleverd aan de indrukwekkende machtsontplooiing van Bukayo Saka is David Luiz. “Veel spelers hebben geholpen, maar David Luiz heeft de grootste impact gehad. Hij heeft het meeste voor me gedaan in mijn carrière, want in het eerste team komen was niet altijd de makkelijkste ervaring. Hij was er altijd en gaf me op en naast het veld advies”, aldus de 21-jarige sterspeler.

Revanche

Ondanks de bewogen rit is Saka uitgegroeid tot één van de belangrijkste mannen van Southgate en staat hij donderdag allicht in de basis tegen Italië, een heruitgave van de EK-finale. Op Italiaanse bodem zal het toptalent ongetwijfeld wraak nemen, om de zure nasmaak van 2021 zoeter te maken. Dat lijkt geen onmogelijke opdracht aangezien de Squadra Azzurra sinds hun Europese titel in het sukkelstraatje zit. Benieuwd hoe straf de mentale remonte van Bukayo Saka er donderdagavond uit zal zien.