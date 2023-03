Veertiger riskeert 12 maanden cel voor dollemansrit: “Hij trok zijn handrem op en reed op de agenten af”

Een 43-jarige man uit As riskeert 12 maanden cel omdat hij tijdens een verkeerscontrole op de vlucht sloeg en ei zo na een agent overhoop reed. De rechter wees hem erop dat ze hem ondertussen al kende: “Dit is de derde keer op zes maanden tijd dat ik u hier zie.”

Woensdagochtend moest een 43-jarige man uit As nog maar eens voor de Tongerse rechter verschijnen. “Dit is de derde keer op zes maanden tijd dat ik u hier zie”, klonk het bij de rechter. “En nu staat u hier weer met nieuwe feiten, die gebeurd zijn nadat ik u al veroordeeld had tot een werkstraf in de andere zaken. Ik had u toen gezegd dat ik geloofde dat u op het goede spoor was en dat ik hoopte dat u de dossiers niet zou opstapelen. En dan gebeurt dit.”

De man moest het komen uitleggen nadat hij op 11 februari van dit jaar met de Ford Fiësta van zijn moeder op de vlucht sloeg nadat agenten hem aan de kant wilden zetten. De man week af van zijn rijvak en reed rond met een kapot achterlicht. Omdat hij geen rijbewijs had, sloeg hij in paniek en duwde hij het gaspedaal in.

Getrokken dienstwapens

“Tijdens de achtervolging keerde de man zijn wagen door de handrem te trekken. Op dat moment viel hij stil, maar wat toen gebeurde leek wel op een filmscène”, sprak de openbare aanklager. “De agenten stonden met getrokken dienstwapens voor zijn auto en zeiden dat hij zijn voertuig moest verlaten. In plaats van dat te doen, startte hij de auto opnieuw om met piepende banden op de agenten af te rijden. Een van hen is opzij moeten springen.” Uiteindelijk kon de man de vlucht nemen.

Enkele dagen later, op 15 februari, kwam de veertiger opnieuw in het vizier van de politie. Dit keer reed hij met een motorfiets op het fietsroutenetwerk. Ook toen weigerde hij te stoppen. Het was pas nadat hij ten val kwam op een zandweg dat de agenten hem konden arresteren. “In tussentijd had hij heel wat voetgangers en fietsers in gevaar gebracht. Waar is die man eigenlijk mee bezig?”, sprak de procureur die deze keer twaalf maanden cel vraagt. Tijdens de fouille bleek dat de veertiger ook nog twee messen, een dolk en een boksbeugel op zak had.

Laatste kans

Zijn raadsman vraagt om haar cliënt nog een allerlaatste kans te geven door hem opnieuw een werkstraf op te leggen. “Hij heeft een hele grote fout gemaakt, maar hij is gewoon in paniek geslagen. Hij was heel goed bezig, de werkstraf die hij moest uitvoeren in de andere dossiers verliep vlekkeloos. Hij wil zich dus excuseren voor wat er gebeurd is. Geef hem nog een kans.”

“U zet zoveel op het spel, dat ik het niet meer begrijp. Hoeveel kansen moet ik u geven?”, klonk het bij de rechter.

Vonnis volgt op 19 april.