Verwarring alom: vrouw ontdekt dat ze huis in Spanje heeft, of toch niet?

Van een verrassing gesproken. Een vrouw uit Westerlo, in de provincie Antwerpen, moest bij haar mutualiteit zijn om wat paperassen in orde te brengen. Daar zagen ze via MyMinfin dat ze een huis had in Spanje. “Maar ik wist van niets”, zegt ze.

Karen woont in Westerlo en moest bij de mutualiteit zijn voor wat administratieve zaken te regelen toen ze te horen kreeg dat ze ook een eigendom had in Comares, in de Spaanse provincie Malaga. “Ik viel uit de lucht”, zegt ze.

Het stond nochtans zo op MyMinfin, het online platform van de FOD Financiën. Naast belastingaangiftes (Tax-on-web) kan je daar ook je fiscaal en patrimoniaal dossier terugvinden. En daar stond dus effectief dat er op 7 maart 2022 aangifte werd gedaan van een onroerend goed in Comares. Op haar naam.

Het had een leuke verrassing kunnen zijn. Kunnen zijn, dus. Want de FOD Financiën heeft het intussen rechtgezet en het huis, figuurlijk dan, gesloopt.

Aangetekend schrijven

“Het ging om een naamsverwarring”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “De fout is intussen rechtgezet en het goed wordt niet langer vermeld in haar MyMinfin.”

Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De administratie heeft zich intussen wel verontschuldigd.

De fout had wel al langer rechtgezet kunnen worden, klinkt het nog bij de administratie. Want de vrouw kreeg volgens de FOD Financiën vorig jaar al een notificatie van het kadastraal inkomen aangaande de vermeende woning, maar ze haalde die aangetekende zending niet af. Ze diende daardoor ook geen bezwaar in en de administratie kreeg dus geen melding omtrent de fout.

Karen zegt dat ze geen weet heeft van een aangetekende zending. Maar ze is alleszins tevreden dat het is opgelost en de fout is rechtgezet. Omdat ze een beetje bang was dat ze van fraude zou verdacht kunnen worden.