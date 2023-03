Stromae annuleert concerten in Frankrijk

Vorige week speelde hij drie keer een uitverkocht Paleis 12 plat, de komende maanden was de rest van Europa aan de beurt. In totaal zou hij dit jaar 54 concerten spelen. Maar Stromae moet de plannen met zijn Multitude-tour noodgedwongen herzien. Gisteravond meldden Franse media dat het geplande concert in Zénith in Straatsburg vanavond niet doorgaat. Ook de concerten van 23 en 24 maart in Galaxie in Amnéville zijn geannuleerd.

Flashback naar 2015, toen hij na een ernstige reactie op medicatie tegen malaria een hele rist concerten moest afzeggen. ‘Medische redenen’ is de enige uitleg die nu voor de plotse afgelasting wordt gegeven. Via sociale media lieten de verantwoordelijken van Zénith al weten dat gekochte tickets kunnen worden terugbetaald. Al hoeven fans nog niet meteen het ergste te vrezen. Tot nader order gaat het volgende concert op de agenda, 29 maart in Nantes, wel nog door.