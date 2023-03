Hond krabt en huilt bij wasmachine, baasje ontdekt niet veel later waarom

Een vrouw uit het Argentijnse Santa Fe heeft vrijdag een onaangename ontdekking gedaan in haar huis. Toen de hond voortdurend aan het krabben en het huilen was bij de wasmachine, besloot ze toch even te gaan kijken. Ze sloeg een paar keer met een borstel tegen het toestel en dan werd al snel duidelijk waarom de hond zo geïntrigeerd was.