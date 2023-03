Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks klaar voor “lastigste etappe” in Catalonië: “We gaan voor het eerst onze klimtrein testen”

Nieuwe dag, nieuwe bergrit in de Ronde van Catalonië woensdag. Volgens Remco Evenepoel de zwaarste etappe van de week. “Als we de kans krijgen, zullen we de race in handen nemen”, aldus de wereldkampioen voor de start.

“De lastigste rit van deze week”, stak Remco Evenepoel van wal. “Of ik voor de ritzege wil gaan? Het zal afhangen van het koersverloop. Als er kopgroep veel voorsprong heeft, zullen die renners wellicht strijden voor de zege. Anders hebben wij wel een plan om te proberen winnen. Vandaag zullen we voor het eerst onze klimtrein testen. Ik hoop dat alles goed gaat, maar ons team is sterk. Als we de kans krijgen, zullen we de race in handen nemen.”

“Ik hoop veel vandaag, maar we zullen zien. Het is een rit die mij goed moet liggen dus we gaan ons best doen en er proberen voor te gaan. Timing zal belangrijk zijn als het tot een sprint bergop komt.”

© Getty Images

Cian Uijtdebroeks: “Zien waar ik kom”

Ook Cian Uijtdebroeks wil zich weer laten zien. De 20-jarige klimmer van BORA-hansgrohe finishte dinsdag als tiende tussen de grote namen. En dat in zijn eerste aankomst bergop in de WorldTour. Woensdag wil hij opnieuw zo lang mogelijk meegaan. “Om te zien waar ik kom”, zegt Uijtdebroeks aan de start.

Onze jonge landgenoot staat negende in het klassement op 41 seconden van leider Primoz Roglic. “Er is geen druk, maar wanneer je op die positie staat wil je dat natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden. Dus natuurlijk ga ik er weer voor vechten.”