Morgen start de ramadan en deze drie capsulecollecties vieren dat

Elke gelegenheid is goed om een nieuwe kledingcollectie te ontwerpen en dat is bij de start van de ramadan niet anders. Heel wat merken komen op de proppen met een modest fashion-proof campagne, die ervoor moet zorgen dat je er deze maand piekfijn uitziet. Van high street tot luxe: dit zijn drie collecties die je ook vanuit België makkelijk kan shoppen.

H&M

Hoewel de collectie in ons land niet zo wordt neergezet, staat de Limited Edition 2023-lijn van H&M in het buitenland wel helemaal in het teken van de ramadan. De lange, flowy gewaden en opvallende accessoires zijn dan ook helemaal modest fashion-proof. Je moet er wel snel bij zijn, want veel items zijn momenteel al uitverkocht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Stine Goya

Het Deense label Stine Goya is al jarenlang favoriet bij modemeisjes in binnen- en buitenland, met zelfs Hailey Bieber als vaste klant. Het merk staat bekend om z’n vrolijke snoepkleurtjes en uitgesproken ontwerpen en die elementen keren ook terug in de Ramadan Capsule. Een roze glitterensemble? Moet kunnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

The Outnet

The Outnet is hét adres voor wie designerstukken aan een klein prijsje wil scoren en dat kan natuurlijk ook voor de ramadan. Dankzij de Ramadan-edit krijg je meteen een overzicht van alle modest fashion die ze momenteel in stock hebben en bovendien ontwierpen Reem Acra en Marchesa Notte enkele exclusieve ontwerpen voor de gelegenheid.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Camille Van Puymbroeck