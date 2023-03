Kamer stuurt dossier rond onwettige pensioenbonussen van topambtenaren door naar federaal parket

In de Kamer wilden ze alle juridische opties openhouden en dus zetten ze de stap naar het parket. Het gaat om een handvol van de machtigste ambtenaren van de Kamer, die jaren onterecht pensioenbonussen kregen. Dat was op geen enkele manier in de begroting van de Kamer terug te vinden en passeerde nooit op de bevoegde politieke organen. De bal ging aan het rollen toen een ambtenaar die net afzwaaide zijn bonus aanvroeg.

Alles bijeen heeft de Kamer 5,8 miljoen euro aan die bonussen uitbetaald.

Later meer.