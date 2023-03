VIDEO. Start in Brugge-De Panne verloopt niet zoals gepland: pistool doet het niet, renners aarzelen (even) om te vertrekken

De start van de Brugge-De Panne Classic in het centrum van Brugge verliep niet meteen zoals gepland. De speaker telde af van tien tot één en toen… gebeurde er niets. Het pistool waarmee het startschot gegeven moest worden deed het niet. De renners konden er wel om lachen, maar aarzelden toch even of ze nu effectief al mochten vertrekken.