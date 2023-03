Jeroom verliest moeder aan kanker

“Ik heb mijn broer verloren toen ik twintig jaar was. Mijn vader stierf tien jaar later, toen ik 31 was”, vertelde Jeroom enkele jaren geleden aan James Cooke in Gert late night. “Dus bleven enkel mijn mama en ik nog over, voor een korte periode. Ze is, denk ik, de sterkste vrouw die ik ken.”

Over zijn broer maakte Jeroom het programma Boris, dat vanaf volgende week te zien is op Streamz en vanaf 5 april wekelijks op Play4 zal worden uitgezonden. Die uitzenddatum lag al langer vast, en “na overleg met alle betrokkenen is besloten om de antenneperiode niet te wijzigen”, klinkt het bij de zender.

Met Bockie De Repper en Jonas Geirnaert trok Jeroom op roadtrip door Canada, om de as van zijn oudere broer uit te strooien.