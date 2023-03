Twee mannen (34 en 47) aangehouden na vondst wietplantage van 350 planten in Jeuk

De bewoners van de woning in de Albert Moyaertsstraat in Jeuk waren nog maar net verhuisd en ingeschreven bij de gemeente. Daarom deden wijkagenten een routinecontrole. Maar daarbij merkten ze dat er iets niet pluis was, waarop een huiszoeking werd gevraagd.

Bij die huiszoeking vond de politie zondag een cannabisplantage van 350 planten. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor verder sporenonderzoek. De planten en het materiaal werden ook vernietigd. De politie arresteerde drie mannen van 28, 34 en 47 jaar. Ze werden inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot twee van hen aan te houden, de 34-jarige en 47-jarige man.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol/jcr