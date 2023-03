Zieke Sep Vanmarcke en Tim Declercq geven in laatste instantie verstek voor Classic Brugge-De Panne

Tim Declercq van Soudal-Quick-Step heeft af te rekenen met maagproblemen en moet daarom noodgedwongen verstek geven. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg Declercq last aan de maag. “El tractor” wordt daarom aan de kant gelaten.

Soudal Quick-Step doet het in Brugge-De Panne met een mannetje minder, want ook Casper Pedersen is ziek. Yves Lampaert, in 2020 nog laureaat van deze wedstrijd, springt in. Kopman Fabio Jakobsen kan verder rekenen op Bert Van Lerberghe, de Italiaan Davide Ballerini, de Duitser Jannik Steimle en de Brit Ethan Vernon.

Ook Vanmarcke geveld

Ook Sep Vanmarcke is woensdagochtend ziek opgestaan. Zijn ploeg Israel-Premier Tech wilde geen risico’s nemen met de 34-jarige West-Vlaming. De kopman moet dus noodgedwongen verstek geven en zo is er naast het rugnummer 176 ook geen rugnummer 171 aanwezig bij de ploeg van sportdirecteur Dirk Demol, dat dus met slechts vijf pionnen op weg gaat.

“Normaal gezien zou Derrek Gee de plaats ingenomen hebben van de zieke Giacomo Nizzolo. Maar die is uiteindelijk ook niet inzetbaar en daarom kon ik dinsdag maar zes renners inschrijven. Vannacht is Sep Vanmarcke dan nog eens ziek geworden. Problemen met de maag. Hij ging deze ochtend op controle bij de dokter en die verklaarde Sep niet fit genoeg om te starten. Wij moeten ook geen onnodige risico’s nemen met hem.”

Op de planning van Sep Vanmarcke staan ook nog de E3 Saxo Classic Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Wanneer Sep groen licht zal krijgen van de medische staf, is ook voor mij een open vraag. Ik heb geen glazen bol”, zegt Demol. “Wij willen hem natuurlijk zo vlug als mogelijk in competitie zien. Dit zijn toch de koersen die Sep heel goed liggen. Het zou jammer zijn dat hij deze zou moeten missen door ziekte. Dat hij verstek moet geven voor De Panne, is natuurlijk niet goed. Hopelijk is hij snel weer in orde.