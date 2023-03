Veldtrainingen bij Rode Duivels beginnen met ‘vertraging’ door nieuwe aanpak van bondscoach Domenico Tedesco

Net als gisteren begon de veldtraining van de Rode Duivels wat later. Dat is het gevolg van de nieuwe aanpak van Domenico Tedesco.

Voor elke training is er de mogelijkheid tot een videosessie of een opwarming in de gym. Het staat niet vast maar het kan wel gebeuren. Dus de veldtraining van dinsdag, die om 11.03 uur en niet zoals verwacht om 10.30 uur aanving, begon niet ‘te laat’ maar was een gevolg van die nieuwe aanpak.

Er wordt wel verzameld om 10.30 uur voor wat dan de training heet, maar daar is een voorafgaande videosessie en opwarming in de gym inbegrepen.