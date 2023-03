Jef (82) raapt al tien jaar lang zwerfvuil in Lommel: “Tien zakken bijeengeraapt”

Lommel

Vrijdag, zaterdag en zondag vond het zwerfvuilweekend plaats. Ook in Lommel waren er heel wat mensen bezig om het vele zwerfvuil te ruimen. Heel wat verenigingen, maar ook individuen en de kinderraad namen enkele stukken van Lommel onder handen. Er werden heel wat goedgevulde vuilzakken bijeengebracht.

Jef Mertens (82) raapt al meer dan tien jaar zwerfvuil. “Ik doe elk jaar mee aan de actie samen met mijn vrouw Marjet, mijn zoon Raf en kleindochter Valerie”, vertelt Jef. “Dit jaar kon Valerie er niet bij zijn. We zijn ermee gestart door een collega van Raf, Bieke Marquet, die bij Mooimakers is. Het is jammer dat deze acties nodig zijn om de straten wat properder te maken. We gingen dit keer zwerfvuil rapen op de Hoeverdijk en de volledige Toeristische weg. We hebben wel tien zakken vol. Normaal mag je fier zijn op zo’n resultaat, maar dat is nu dus niet het geval. Het is jammer dat mensen hun afval nog steeds zomaar op straat gooien in plaats van dit zelf in de vuilnisbak te doen.” (nma)

© nma