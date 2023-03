De eerste wedstrijd van de Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach nadert met rasse schreden. Woensdagvoormiddag traint de Belgische nationale ploeg in Tubeke voor de tweede keer onder Domenico Tedesco, in de namiddag spreken debutant Romeo Lavia en man in vorm Leandro Trossard met de pers. Volg het hier allemaal live!