Vrouwelijke wielertoeristen van De Toekomst Rekem ontwierpen eigen outfit

Lanaken

De Koninklijke Wielertoeristenclub De Toekomst uit Rekem, opgericht in 1965, is een van de oudste van Limburg. Ze trapte onlangs haar 58ste seizoen af in volledig nieuwe outfit. “Die kledij werd ontworpen door dames van de club”, vertelt secretaris Guy Borghoms.

De club telt op dit ogenblik 60 fietsende leden uit Lanaken, Maasmechelen, Zutendaal, Bilzen, Genk en Maaseik met daarbij een steeds groeiende damesgroep, die nu al uit 14 sportieve vrouwen bestaat. “Elke zaterdag en zondag fietsen we uitgestippelde ritten in vier snelheidsgroepen en dat tot eind oktober”, aldus secretaris Borghoms. “Los daarvan is er elke eerste zondag van de maand een ladies ride. Bij al die ritten kunnen we telkens rekenen op heel wat deelnemers. Ook de samenkomsten na de ritten in ons clublokaal café Mesjeu in Neerharen zijn steeds een gezellige afsluiter. Verder worden er speciale gezelligheidsdagen georganiseerd en is het clubweekend begin september altijd een voltreffer.”

De club staat ook in voor de immer succesvolle mountainbike-organisatie in Maasmechelen. Telkens komen zo’n 1500 deelnemers van heinde en verre om van deze mooie tocht door het Maaslandse landschap te genieten. (eva)