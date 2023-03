Kinrooienaar Firmin Snijkers nieuwe voorzitter van Bond van schutterijen van Maas en Kempen

Kinrooi

Bij de Bond van schutterijen van Maas en Kempen heeft Firmin Snijkers (op de foto met voorzitter Anoesjka Koopmans uit Meijel van het OLS) de voorzittershamer overgenomen van Ivo Geebelen. Firmin zetelt in die hoedanigheid ook in het bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie én hij is de ondervoorzitter van Sint-Martius Kessenich. “Dat is een hele eer voor het schutterswereldje in Kinrooi”, zegt secretaris van de Bond van schutterijen Maas en Kempen Sonja Creemers. “Bovendien werd Kinrooienaar Bart Rutten van Sint-Martinus Kessenich verkozen tot vicepresident van de Federatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Kinrooi boven in het schutterswereldje, dus!”(pabr)