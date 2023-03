Leerlingen Sint-Martinusscholen brengen eerbetoon aan Herkse sterrenkundige Wendelen met schilderijen en gebak

Herk-de-Stad

De leerlingen van de derde graad Voeding en Horeca en het vierde jaar Organisatie en Logistiek van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad hebben een vakoverschrijdend project opgezet rond sterrenkundige Govaert Wendelen (1580-1667). “Het project gebeurt als eerbetoon aan Wendelen”, legt leerkracht Mart Goos uit. “Zo worden zijn figuur en zijn werk in de kijker geplaatst.”

Voor de leerlingen had het project mooie uitdagingen in petto. “We bakten een taart met ingrediënten uit zijn tijd”, vertellen leerlingen Kobe De Wulf, Jan Vaneijck en Wolf De Winter. “Iedereen maakte een eigen bereiding klaar en daaruit werd het beste recept gekozen. Ook maakten we Wendelenkoekjes en Wendelenpralines.” De jongeren gingen ook aan de slag als beeldend kunstenaars, wat kleurrijke resultaten opleverde. “Naar het model van schilderijen van Wendelen hebben wij hem ook op doek gebracht.” (lw)