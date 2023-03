Lommelse ‘Big Brother’-deelnemer Ali Burhan: “Een islam die LGBTQ+ aanvaardt, dat zal gewoon nooit gebeuren”

Ali Burhan uit ‘Big Brother’ reageerde dinsdagavond in ‘De Tafel van Vier’ op de afschaffing van Quer Iftar, een evenement voor moslims uit de LGBTQ+-gemeenschap dat 31 maart had moeten plaatsvinden in De Roma. Maar omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd, is het evenement afgeschaft. “Dat gaat een probleem blijven”, reageert hij. “Mensen binnen mijn vriendengroep zouden dat nooit aanvaarden.”

Donderdag start de ramadanperiode, een vastenperiode waarbij moslims pas na zonsondergang mogen eten. De maaltijd die dan genuttigd wordt, heet iftar. Om ook personen van een andere geaardheid of seksuele oriëntatie binnen de islam een veilige ruimte te bieden om iftar te vieren, had De Roma Queer Iftar georganiseerd. Maar dat lokte negatieve reacties en zelfs bedreigingen uit. Omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd, heeft De Roma beslist om het evenement af te schaffen. En dat zorgt vooral voor verschillende reacties.

Homoseksualiteit binnen de islam is een gevoelig punt volgens Ali Burhan. “Dat gaat een probleem blijven”, reageert hij in De Tafel van Vier. “De islam verbiedt homoseksualiteit. Mannen en vrouwen moeten trouwen en hun gezin uitbreiden. Daarom is homoseksualiteit verboden binnen de islam.”

Goedele Liekens, die avond ook te gast bij Gert Verhulst, reageert: “Maar zij (personen uit de LGBTQ+-gemeenschap, red.) kunnen toch ook kinderen krijgen, via adoptie bijvoorbeeld?” “Ja, maar in het begin van de islam kon dat niet”, zegt Burhan.

Hij geeft toe dat er al meer verdraagzaamheid is, maar een volledige acceptatie is nog ver zoek en zal er volgens hem zelfs nooit komen. “Binnen mijn vriendenkring wordt dat ook geweigerd”, geeft hij toe. “Ze zullen dat nooit accepteren.” Op de vraag of je als LGBTQ+-persoon uit de vriendengroep zal worden gegooid, antwoordt hij met: “Ja, dat denk ik wel.”

“Ons geloof is daar heel streng op”, gaat Burhan verder. “Niemand accepteert dat. Het is best dat je zoiets voor jezelf houdt.”