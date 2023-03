LIVESTREAM. Zestienjarige Pinzarrone na gelijk naar de finale op WK kunstschaatsen, straks Loena Hendrickx aan zet

Ze is zestien, en staat na haar korte kür alvast al in de finale van het WK kunstschaatsen. De Belgische Nina Pinzarrone glijdt op haar elan verder, op een schoonheidsfoutje na. Om 12u42 schaatste vice-wereldkampioene Loena Hendrickx haar korte kür. U kunt deze bekijken in de livestream boven.

Haar seizoen kon sowieso al niet meer stuk. Op haar eerste EK, eind januari, behaalde de amper zestienjarige Nina Pinzarrone een vijfde plaats, nooit deed een Belg/Belgische beter bij een eerste EK.

Op haar WK-debuut, in de Japanse Saitama Super Arena in Tokio, blijft Pinzarrone het prima doen. Ondanks een schoonheidsfoutje in de eerste sprong, een aarzelend begin, knokte ze zich terug in haar kür en pakte een vet persoonlijk record (62.04)

Ook de achttienjarige Jade Hovine debuteerde op het WK en ze straalde. Ze schaatste een persoonlijk record op de korte kür (54.10). Ze moet nog even afwachten of dat genoeg is voor de finale.

Vrijdag wordt de finale, de vrije kür die voorbehouden is aan de beste 24 schaatssters na de korte kür, verreden. Nog altijd zijn de Russinnen – in theorie spelen de drie Russinnen door hun viervoudige sprongen altijd mee voor de medailles – niet toegelaten wegens de Russische inval in Oekraïne.

Op basis van haar persoonlijk record kan Pinzarrone in de toptien van de wereld uitkomen.

Om 12.42 uur Belgisch tijd komt de beste Belgische op het ijs, en begint uittredend vice-wereldkampioene Loena Hendrickx aan haar korte kür.