Halense Turnkring geeft voor het eerst vier shows op één dag

Halen

De Halense Turnkring organiseerde voor het eerst vier shows op een dag. “Zo willen we alle leden aan bod laten komen”, vertelt voorzitter Katrijn Van Aken. “Onze vereniging telt rond de 350 turners.”

De Halense Turnkring kiest er bewust voor om louter recreatief turnen aan te bieden. Maar dat betekent niet dat de lat niet hoog gelegd wordt. “Met de steun van de stad Halen hebben we nieuwe toestellen aangekocht”, vertelt Katrijn. “Daarmee kunnen we de leden nieuwe uitdagingen bieden, wat het voor hen ook interessanter maakt. Aansluiten kan vanaf 3 jaar. Een bovengrens in leeftijd is er niet. Trainen doen we op dinsdag, woensdag en zaterdag.” (lw)