Drugsrunner (24) gooit zak cannabis weg nadat hij betrapt wordt door politie in Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zondagavond een 24-jarige drugsrunner gearresteerd in Bilzen. De Nederlander gooide nog een zak met cannabis uit zijn voertuig, maar die werd gevonden door de politie. De jongeman zit in de gevangenis.

Toen een interventieploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst zondagavond een voertuig met Nederlandse nummerplaat voorbijreed, leek de bestuurder bijzonder veel aandacht voor hen te hebben. Daarop besloot de politie hem te controleren aan het kruispunt van de Maastrichterstraat en de Mopertingenstraat in Bilzen.

De Nederlander vervolgde echter zijn weg, waarop de politie hem met zwaailichten probeerde tegen te houden. Ter hoogte van de Eigenstraat zag de interventieploeg hoe de jongeman een plastic zak uit zijn voertuig gooide. De politie kon hem uiteindelijk onderscheppen in de Maastrichterstraat en vond ook de gedumpte zak, met daarin 121 gram cannabis. Tijdens de doorzoeking van het voertuig werd nog één joint gevonden.

De jongeman werd gearresteerd en naar het commissariaat in Bilzen gebracht. Bij de fouillering werd nog een gripzakje cannabis gevonden in zijn jaszak. Hij testte zelf ook positief op drugs. De politie nam alle drugs en zijn gsm in beslag. De Nederlander bleek geen onbekende voor de politie. Dinsdag werd hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden. Hij zit momenteel in de gevangenis. siol