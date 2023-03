Kraanvogel neemt het op tegen hongerige alligator om zijn vijver te verdedigen

Een vrouw uit Florida was vorige week getuige van een spannend schouwspel toen een hongerige alligator was opgedoken bij een vijver. Het reptiel aasde op enkele watervogels, maar een dappere kraanvogel had niet veel zin om tussen de tanden van het dier te belanden. De vogel liet duidelijk blijken dat de ongenode gast niet gewenst was en leek niet van plan om zich te laten verjagen. Uiteindelijk was het de alligator die afdroop en op zoek moest naar een makkelijkere prooi.